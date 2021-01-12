新北市議員林銘仁當場向蔡英文推薦林佳龍與陳時中參選新北。（葉德正攝）

蔡英文總統12日到新北市與黨公職座談，地方議員希望中央盡快規畫2022市長人選，更當場力推交通部長林佳龍、衛福部長陳時中。同樣是熱門人選的立委蘇巧慧會後受訪表示「剛剛也沒有人提到我」，陳時中、林佳龍部長都是很好的人選，只要是好的人選來我們都很支持。

蔡英文12日到板橋農會與地方黨公職人員座談，包括立委蘇巧慧、江永昌、張宏陸、賴品妤、羅致政與新北市各議員、地方黨部幹部都到場共進午餐。

據了解，午餐會一開始，新北市議會民進黨團總召林銘仁就針對民進黨新北市長人選提出建議，推薦林佳龍、陳時中參選新北，希望能夠以強力的母雞，帶領議員席次更突破。

林銘仁會後受訪表示，林佳龍在台中執政評價受到肯定，希望能讓有經驗又有能力的人帶動新北；對於外傳林佳龍與新北地方人士積極聚會，林銘仁表示他是沒聽說，但他只是反映市民心聲，不是他的個人想法。

蘇巧慧一直被外界認為可望接棒行政院長蘇貞昌參選新北市長，不過地方議員有其他「異見」，蘇巧慧會後受訪強調，這些都是好人選，她現在就是很認真的做好立委的工作，而且她也都很認真經營選區，也沒有走出去。

(中時 )