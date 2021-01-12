有勞工反映，自己在職災期間與雇主終止勞動契約，但又擔心退出勞保後無法領取相關給付，對此，勞動部表示，依職業災害勞工保護法，若勞工遭遇職災後在職災醫療期間退保，可向勞工團體、原投保單位或勞保局辦理繼續加保至符合請領老年給付之日為止。

據統計，截至去年11月為止，透過此方式繼續加保的勞工人數達1024人、補助約2000萬元保費，勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，依職保法規定雇主在歇業或重大虧損、職災勞工經醫療終止後，經公立醫療機構認定身心障礙不堪勝任工作、或因天災、事變或其他不可抗力因素，導致事業不能繼續經營時，僱主可以與職災勞工終止契約。

但為了保障職災勞工權益，陳文宗說，職保法指出，在職災醫療期間終止勞動契約後，勞工可以透過勞工團體、原投保單位或逕向勞保局辦理加保手續，至符合請領老年給付之日為止，而勞動部可用職災保護專款補助前2年8成保費，之後則補助5成。

勞動部保險司科長林煥柏說，無論是依職保法終止契約或雙方合意終止契約皆可適用此方式續保。

(中時 )