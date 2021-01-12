台北榮民總醫院的院長人選一事，傳出行政院長蘇貞昌插手面談，對此，國民黨立委賴士葆形容，蘇貞昌就像是八爪章魚哥，什麼都要管，人事一把抓，且用人才大都看顏色、看關係的政治任命，毫無尊重專業可言。

去年前北榮院長張德明退休後，傳出骨肉瘤治療權威陳威明與心房顫動權威陳適安兩位副院長雙雄之爭，兩派勢力僵持不下，現更傳蘇貞昌近期找台中榮民總醫院院長許惠恒吃飯，似乎有望接任北榮院長一職。對此，許惠恒表示，沒有跟蘇吃飯，是否接任北榮院長，許稱，公文沒來，無法回應。

賴士葆今（12日）在臉書發文表示，形容蘇貞昌是八爪章魚哥是很精準的描繪，什麼都要管，人事一把抓，用人才大都看顏色、看關係的政治認命，不尊重專業，連榮總院長人選也要插手面談。一黨獨大就必然獨裁專制，社會只能姑息養奸坐視這種用人唯親、唯綠的標準，讓優秀人才不能勝出。

去年蘇貞昌提拔8位公營行庫的董總，有3位被起訴，這些政治認命的董總虧了幾十億、百億都是納稅人買單，賴士葆指出，蘇貞昌經常找八大行庫的董總到行政院開會，其實不尊重公司治理，蘇貞昌包山包海很有才，好像什麼都能治理，把他們當提款機，配合政策紓困，再加上弊案連連，損失慘重的攤提，當然不可能獲利。

賴士葆直言，不尊重專業的結果，數字會說話，去年四家官股行庫獲利還不如一家民營行庫，就足以說明一切。

(中時新聞網)