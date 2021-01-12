由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，將於明(13)日進行2021年首波改版，推出：【拉斯塔巴德更新】、【支配之塔頂樓更新】、【變身卡覺醒系統】、【旗幟戰菁英賽第二季】、【六大職業優化】、【新變身卡與魔法娃娃卡】、【稱號系統更新】，讓台港澳玩家們在新的一年、體驗《天堂M》的遊戲新內容！

2大副本「拉斯塔巴德」＆「支配之塔頂樓」更新！全新限時稱號「支配之塔征服者」釋出！

《天堂M》將於1月13日進行遊戲改版，【拉斯塔巴德】於2021年1月13日至2021年2月10日，將開放為常態性副本，BOSS於每週五21:30至22:30限時登場，各區域將追加進場等級限制；活動期間擊敗「存活的黑暗妖精敗兵」，將傳送進入「長老的審判場」副本，副本每週限時使用，擊殺怪物將有機率掉落傳說級武器「極品步槍」、傳說級技能「魔法書(帝國召喚)」，以及新英雄級技能「聖書(絕世衝暈)」等稀有虛寶，等待玩家來挑戰。

拉斯塔巴德限時活動，成功擊殺指定怪物可機率性獲得多樣傳說級與英雄級道具。(圖/遊戲公司提供)

【支配之塔頂樓更新】鐮刀死神徹底破壞了「傲慢之塔頂樓」，使用長時間凝聚的邪惡力量另外創造「支配之塔頂樓」。改版後現有「傲慢之塔頂樓」將關閉，且「傲慢之塔頂樓傳送卷軸」將轉變成「支配之塔頂樓傳送卷軸」，為了讓更多勇士挑戰「支配之塔頂樓」，地圖將限時擴張、入場費用降低、怪物難度下調。原有隱藏怪物「邪惡的鐮刀死神」將出現在「支配之塔頂樓」指定位置，消滅「邪惡的鐮刀死神」可獲得限時稱號「支配之塔征服者」！此外，擊殺一般怪物有機率獲得稀有級道具「符石變換石碎片」。

大師伺服器：支配之塔頂樓更新，擊敗邪惡的鐮刀死神可獲得新稱號。(圖/遊戲公司提供)

新「變身卡覺醒系統」釋出！六大職業優化、戰力再躍進！

此次改版同步釋出新系統及四大職業優化，【變身卡覺醒系統】玩家可透過多餘的變身卡提供經驗值，經驗值累積100%後可以消耗指定貨幣，機率性將「變身卡」覺醒，成功覺醒後的「變身卡」將可以獲得額外的附加屬性。

【變身卡覺醒系統】全新登場，成功覺醒可獲得額外附加屬性。(圖/遊戲公司提供)

【六大職業優化】「王族」新增傳說級被動技能「帝國防禦」，防禦力增加、PVE減免增加；「黑妖」新增英雄級被動技能「燃燒鬥志(命運)」，大幅強化被施加對象所受到的物理傷害；「龍鬥士」新增英雄級被動技能「鎖鏈劍精通」，裝備鎖鏈劍後、機率增加傷害；「神聖劍士」新增英雄級技能「絕世衝暈」大幅增加昏迷命中率。「法師」與「槍手」則是技能上的優化調整，詳情請見官方網站。

六大職業優化，戰力再躍進。(圖/遊戲公司提供)

【旗幟戰菁英賽第二季】第二季預賽將於1月15日00:00至1月16日23:59開打，屆時選出伺服器每一分區，佔領最長時間的兩個血盟，總共二十隊；於1月30日19:00至21:00進行最終決戰！本次旗幟戰將於「拉斯塔巴德」副本的「暗殺軍王的職務室」、「魔獸軍王的職務室」、「法令軍王的職務室」、「冥法軍王的職務室」登場，佔領成功的血盟可於旗幟周圍獲得BUFF「佔領者的特權」，而插旗滿六個小時的玩家則可以獲得道具「佔領者的箱子」；決賽獲勝隊伍全員可獲得「英雄製作秘笈」及「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」，其他玩家也可透過官方粉絲團及官方YouTube頻道觀戰、有機會獲得官方準備的眾多小禮物！敬請各位血盟準備一齊爭奪榮耀！

【新變身卡】新增全新神話級變身卡「白金死亡騎士」，傳說級變身卡「不敗的甘特」、「赫發斯特斯」、「吉倫」，以及其他級別共12張變身卡推出！此外，本次更新也會同步推出9張【新魔法娃娃卡】，請有興趣的勇士千萬不要錯過。【稱號系統更新】玩家透過指定條件可獲得「可套用之稱號」，套用後可獲得不同屬性加成效果。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

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