愛護環境，感謝有您！台中市長盧秀燕12日於市政會議前頒獎表揚豐田社區、秀水、竹仔坑、頂安及葫蘆社區水環境巡守隊等5隊績優水環境巡守隊。「水環境巡守隊」清除河面垃圾、不定期巡查河川流域，志工無私奉獻，守護台中水環境的整潔。

「109年水環境巡守隊年終成果表揚活動」受表揚的績優隊伍共5隊、潛力獎隊伍共3隊，績優隊伍分別為豐田社區、秀水、竹仔坑、頂安及葫蘆社區水環境巡守隊，潛力獎隊伍為東門、寶山及永隆康河水環境巡守隊。

「水環境巡守隊」清除河面垃圾、不定期巡查河川流域，志工無私奉獻，守護台中水環境的整潔。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

環保局表示，去年環保署河川生態調查課程首度移師台中，即由此次獲頒最佳績優隊伍的「豐田社區水環境巡守隊」擔任示範隊伍，在為期5個月的課程中，志工學會透過河川的魚類及底棲生物，辨別河川汙染程度，主動認養河川高灘地結合生態調查課程，發展為社區水環境生態教室特色。

此外，並代表台中市參與全國優良巡守隊評選，期許成為台中之光，締造環保賽事佳績。

環保局長陳宏益指出，台中市共有29支水環境巡守隊，隊員人數共662名，巡守範圍擴及大安溪、大甲溪、烏溪流域及區域排水等，水環境巡守志工平日多以步行或自用車進行河川巡護工作，若發現水色異常或偷排廢水，則立即通報環保局前往稽查取締。

陳宏益說，去年水環境巡守隊自主辦理約101場次淨灘淨溪及水質監測等活動，總計952人參與，共清理1514公斤垃圾；另通報水汙染案件或髒亂點共24件，其中5件違反《水汙染防治法》及《廢棄物清理法》，依法告發處分，累計處分金額達24萬1200元，嚇阻惡意汙染，提升台中市水環境品質。

(中時 )