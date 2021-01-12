基隆AI光達人流感測系統，勇奪「全球資通科技應用傑出貢獻獎」首獎。（陳彩玲攝）

基隆市政府去年為嚴防疫情，與工研院一同合作，設計AI光達人流感測系統，並分別架設在廟口夜市愛三路、愛四路口，控管人流，獲民眾廣大迴響，更勇奪「全球資通科技應用傑出貢獻獎」首獎。

市長林右昌表示，當時廟口夜市有許多觀光客，有18個出口，為管制人流，讓民眾有正常生活，又可以達管理效能，透過世界資訊科技暨服務業聯盟前主席邱月香引薦，和工研院與產業界組織防疫團隊一同合作，在廟口布建全台第一座先進AI光達人流感測系統，提供區域人流監控服務，達到總量管制目的，強化防疫能力。

林右昌說，這項光達感測技術，原用在自駕車感測系統，發揮創意把這項技術用於人流感測與監控。產業發展處長黃駿逸進一步說明，AI光達人流感測系統採用遠距高解析度掃描式量測，分析人流動態，區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考，未來可推動數據統計、互動式服務與擴增實境應用，當時分別架設在廟口夜市愛三路、愛四路口。

邱月香指出，由 WITSA所主辦「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎 ICT Excellence Award 」，素有「資通訊界奧斯卡獎」之稱，全球受到新冠肺炎疫情影響，同時尋求解決之道，基隆能獲獎原因，是對郵輪公主號防疫成功，她把訊息與全球分享，因此WITSA對基隆留下深刻印象。

(中時 )