新冠肺炎疫情下，宅經濟大興起引爆電商業績，更帶動國內外物流需求。永聯物流開發董事長張仁和12日指出，疫情後電商發展蓬勃，不管是本土還是外商物流倉儲需求都很強，2020年台灣物流市場就成長二到三成，許多外商零售品牌在東南亞也有倉儲物流需求希望永聯一起向外發展，2021年會鎖定「馬來西亞、越南」發展。

張仁和指出，電商帶動龐大物流需求，這對台灣的物流地產業者是一大挑戰，因為很多倉儲設施都老舊、甚至違建，而外商企業對現代化物流設備的需求很強，由於電商發展後，物流方式也有很大改變，對倉儲需求不一樣，像是自動化倉後不需要人力去撿貨，客戶對新型態設施需求強勁。

張仁和指出，永聯物流現在已在台灣打造五個物流園區，包括：瑞芳1個、大園1個、陽梅2個、台中烏日1個等，會持續在台灣發展這塊，已建好開始營運的面積達15萬坪，由於有台灣經驗的累積，許多在東南亞有發展的外商零售品牌，希望將永聯在台合作模式移植到東南亞，因為東南亞國家人口多、手機使用成長快，電商前景看好，未來也會從傳統轉型到自動化倉儲。

永聯物流是由國泰人壽轉投資的神坊資訊所投資，國泰持有神坊49.12％股份，神坊持有永聯51％股份，相當於國泰人壽持有永聯25％股份。

國壽副總郭文鎧則透露，今年國壽在不動產發展上則瞄準二方向，一是六都商業區，聚焦商辦、商場、飯店，二是危老都更案，「預計五年內將有三到五案」。

郭文鎧表示，北市有三分之一的建物都在20年以上，光是國壽本身就有許多大樓可進入危老都更階段，也就是大樓年限超過20年以上，承作都更危老有容積的獎勵，像國泰萬怡酒店就是一成功案例，以前飯店有限高，但都更案就會放寬。不過，都更要有舊建物，在保險法下，去買舊建物是不符合實際，所以會以國壽舊有辦公室改建案為主。

另外，前六福皇宮現由JR東日本進駐，簽約20年，預計2021年中、下半年就可重新開幕，而台南大億麗緻還在招租中，由於飯店客戶租期長達15到20年，身為「房東」的國壽會針對空調、機電做必要的更新，目前的確有日系飯店在考慮中，也有台灣在地客戶。

(工商 )