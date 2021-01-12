500萬劑疫苗採購 陳時中：已把約傳給對方 15:362021/01/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心先前透露，除向AZ採購1000萬劑疫苗外，也透過COVAX平台取得476萬劑疫苗。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封、終結疫情的希望。中央流行疫情指揮中心先前透露，除向AZ採購1000萬劑疫苗外，也透過COVAX平台取得476萬劑疫苗，另有500萬劑疫苗近期將簽約。指揮官陳時中說，最近已經把談好的約傳給對方，等待對方簽完就會送回來，不過那個手續還沒有完成。 北部某醫院爆感染 陳時中親上火線14時說明 美豬進口掛零被抓包 已有百餘噸入關 豬肉儀表板未即時揭露 (中時 ) #對方 #500萬劑 #陳時中 #傳給 #劑疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚春節國旅 台南雙層巴士延長優惠 04:102021/01/12 地方新聞 無萊劑山豬肉滯銷 脫線幫忙賣 04:102021/01/12 地方新聞 大陸復星集團擬保留300~400萬劑 提供台胞自費施打 台商打輝瑞疫苗 早台灣一步 04:102021/01/12 焦點要聞 寵物樹灑殯葬園區 毛寶貝安息 04:102021/01/12 地方新聞 全球確診逾9千萬 各國搶打疫苗 04:102021/01/12 全球財經 專業、嚴謹！盧秀燕表揚中市府優良採購人員及採購案件 14:132021/01/12 寶島 高雄男醉駕海神撞機車 騎士送醫開刀中 12:382021/01/12 社會 股市兩大炒手翻臉械鬥釀4傷 04:102021/01/12 社會新聞 財長蘇建榮掛保證 檢驗萊豬跟非洲豬瘟態度一樣 10:242021/01/12 政治 每天2杯睡覺也能燃燒脂肪20％ 日學界發現減肥聖品 02:342021/01/12 國際 天氣冷颼颼！北市送職訓暖流 首開「冷凍空調工程師班」 10:412021/01/12 財經 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 確診醫師及女友足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 北部某醫院傳感染事件 院內最新狀況曝光 - 生活 醫護染疫恐再增接觸者 鄭文燦：停辦尾牙 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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