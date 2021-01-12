新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封、終結疫情的希望。中央流行疫情指揮中心先前透露，除向AZ採購1000萬劑疫苗外，也透過COVAX平台取得476萬劑疫苗，另有500萬劑疫苗近期將簽約。指揮官陳時中說，最近已經把談好的約傳給對方，等待對方簽完就會送回來，不過那個手續還沒有完成。

北部某醫院爆感染 陳時中親上火線14時說明
美豬進口掛零被抓包 已有百餘噸入關 豬肉儀表板未即時揭露

(中時 )

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