水上副燈「竹鵲松風迎春曦」。（觀光局提供）

新竹市孔廟前的「犢站金榜」。（觀光局提供）

新竹市孔廟前的「犢站金榜」。（觀光局提供）

2021台灣燈會將近，交通部觀光局正式發表兩座副燈，一座為水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，在新竹公園麗池中浮躍而出，另一座在新竹市孔廟前的「犢站金榜」，結合多媒體LED動畫彩幕展現，並設計有「擲包粽（中），求狀元」祈福活動，為民眾帶來吉祥好運，祝福考生們金榜提名，藉由傳統花燈與現代科技交融，激盪全新的燈會魅力。

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，燈區有雙主燈、六大燈區等規劃多元賞燈，歡迎民眾前往賞燈，體驗傳統元宵燈節與各式科技美感的結合，共同祈求牛年諸事順心。

(中時 )