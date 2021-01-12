《萬千星輝頒獎典禮2020》於10日圓滿落幕，TVB女星陳自瑤成為全場焦點，不只是她和老公王浩信之間的關係受到注目，同時她更是紅毯第一美，典禮當天她以一襲水鑽禮服登場，頓時吸引全場目光，連網友都忍不住留言直呼「好兇！」

王浩信奪得視帝在台上發表感言時，感謝老婆一直以來的支持，然而台下陳自瑤卻面無表情，立刻引發外界熱議，事後陳自瑤解釋，會沒有表情是因為一時分心，在後台也有主動恭喜老公，並大方獻上擁抱，然而陳自瑤卻被發現，不但沒有和老公合照，還早早就離開現場回家顧女兒，成為意外焦點。

陳自瑤披戰服登場。(圖/翻攝自陳自瑤微博)

除此之外，陳自瑤當天的戰服也引起討論，她身穿貼滿水鑽的連身長褲，上半身只有兩塊布料遮住重點部位，露出一條深溝和性感東西半球，一出場便艷壓現場女星，然而因為水鑽很刮皮膚，其實在後台工作人員都在她身上墊上紙巾，就怕陳自瑤踏上紅毯前就已經傷痕累累。

陳自瑤一登場就吸引全場目光。(圖/翻攝自陳自瑤微博)

王浩信和蔡思貝雙雙摘下視帝、視后，然而早在4年前他們就傳出假戲真做，當時王浩信已經結婚，因此讓蔡思貝被冠上小三罵名，這次意外同框，也難怪大家的注意力都放在陳自瑤的反應上。

(中時新聞網)