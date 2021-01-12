凱擘大寬頻、台灣大寬頻全新推出「HomeSecurity AI居家防護」服務，一次整合高畫質影像監控及AI人像辨識技術，不僅可以隨時掌握家中最新情形，還能啟動影像告警功能即時通報異常狀況，貼心為您守護家人安全，智能顧家省心又安心！此外，凱擘祭出網路門市限定新年優惠，新申辦光纖上網方案，就享智慧好禮3選1、送千元momo幣；1月底前申辦，好康再加碼送日本無線充行動電源。

凱擘大寬頻、台灣大寬頻推出「HomeSecurity AI居家防護」服務，提供24小時全時錄影、智慧縮時錄影與雲端儲存影像功能，透過App便能隨時遠端觀看高畫質即時影像，介面操作簡易，時刻掌握家中動靜，也能同步關懷長輩、小孩或寵物狀態；還有完善的主動告警機制，一鍵啟動就能透過特別導入的AI人像辨識技術，運用人形識別更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即透過電話及App推播通報緊急聯絡人，猶如專屬智能管家，全天候聰明守護全家人，讓你不在家也能安心顧好家。

歡慶新服務上線，現在新申辦「HomeSecurity AI居家防護」服務，只要月付699元的優惠價，即可享有智能居家安全解決方案及120M光纖上網服務，一通電話就有專人到府安裝，更能以不改動家中裝潢的無線方式供裝，美觀又實用，還有24小時客服專線，協助解決使用上的問題，全年無休帶給用戶全方位的貼心服務和安全保障；1月31日前申辦限時再加碼送momo幣1,000元，即刻申辦「HomeSecurity AI居家防護」服務，智慧家庭應用再升級，輕鬆顧家超放心。

凱擘大寬頻、台灣大寬頻網路門市即日起推出首波新年優惠活動，新申辦120M (含)以上光纖上網指定方案，月付699元起立即享多重好康，包括好禮3選1：把Google Nest Mini智慧音箱帶回家、免費使用Mesh WiFi子機、或體驗Uniigym體感健身課程一年(含網路攝影機)，以及限時加碼送momo幣1,000元，還能免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器、送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽；1月31日前申辦再把網路門市限定好禮日本無線充行動電源帶回家，讓你天冷不出門也能申辦優質網路服務，迎新樂享家中有線、無線暢快上網。

凱擘大寬頻、台灣大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。

(中時 )