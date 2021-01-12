汽車供應商安波幅(Aptiv PLC)在周一展示了其新一代的自駕平台，能在不同的汽車上使用以及線上更新，讓汽車製造商能更新汽車功能和校正錯誤。

安波幅執行長德沃斯(De Vos)表示，新平台可適用於各種尺寸轎車，較大的車輛只需安裝更多感測器。

完全的自駕車離正是上路還有數年時間，但是目前的自動巡航控制和車道偏移系統已經很常見。

對於汽車製造商來說，開發和驗證自駕系統可能花費數億元，德沃斯指出，使用該平台可讓汽車商較前一代節省20~30%的成本。

安波福在2019年與現代汽車成立一家40億美元的合資公司Motional，投入於開發自駕技術。

新平台也有車輛追蹤功能，並可無線更新，車廠可即時解決問題和提供功能更新。

總部位在都柏林(Dublin)新波福也展示了「區域控制」，汽車製造商可以將車輛運算功能分拆成不同更易管理的元件，從而提高運算能力和降低汽車重量和成本。

(時報資訊)