12日日本股市，在醫藥類股領漲下，日經指數早盤得以開低走高，並一度觸及28,287.37點，再創30年新高。午盤過後，日經曾表態強攻，但最後僅小漲做收。不過，收盤價還是創下30年新高。日經225指數收28,164.34點，上漲25.31點，漲幅0.09%。東證股價指數收1,857.94點，上漲3點，漲幅0.16%。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)的首席策略分析師Masahiro Ichikawa表示，股市走跌時就有買盤介入，隨著美國隔夜期貨盤上漲，表示市場還是充滿信心的，故才會出現逢低承接現象。

中外製藥(Chugai Pharmaceutical)早盤曾漲近7％，收盤時漲5.91%。據傳，該公司的藥品對疫情治療有效。在中外製藥領漲下，製藥族群股價也上漲指1.68％。武田製藥漲，衛采，鹽野義製藥也有1.95％到3.38％不等漲幅。

據日本當地媒體報導，大阪，京都與兵庫等地，最快可能13日就會進入緊急狀態，再加上傳出中外製藥有治療新冠疫情的效果，故醫藥族群才能在盤中引領風騷。

軟銀旗下的願景基金，因出脫優步股票，可套現20億美元。因此，軟銀收盤時也上漲1.36%。

在無印良品公佈季度淨利大增69％後，股價一度上漲9％，收盤時也還有5.52％漲幅。這也激勵零售同業股價表現，羅森(Lawson)漲2.24％，百元商店業者Watts更飆漲10.37％。

另外，豐田汽車和本田汽車不約而同地表示，由於車用半導體缺料，預計本月開始減產。豐田汽車跌0.59％，本田汽車也跌1.55％。

同時，由於晶片需求走強，半導體股價上漲，東京電子漲0.29％，信越化學漲3.29％。

下跌個股為，日本電訊電話NTT跌2.54％，7&I控股(Seven＆i Holdings)也跌2.08％。

(時報資訊)