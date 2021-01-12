全球股市紅通通之際，日本軟體銀行趁機拋售自己所投資的優步(Uber)股票。粗略估算，軟銀因此可大賺約20億美元。

根據一份美國證券交易委員會(SEC)的提交文件，軟銀願景基金（Vision Fund）旗下，有支投資基金SB Cayman 2於7日，以均價53.46美元，賣出3,800萬股優步股票。不過，藉此套現20億美元的軟銀，仍有優步持股約1.842億股，若按目前盤價計算，總值高達約100億美元。

軟銀創始人孫正義（Masayoshi Son）獨鍾於投資網約車領域，故身居美國的優步，中國大陸的滴滴出行，印度的Ola和東南亞Grab的大股東。當初，孫正義決定壓在優步上面的賭注，後來想想是很可怕的。因為，優步2019年首次公開發行（IPO）後，股價便一蹶不振。2020年初，新冠肺炎出現後，又將優步打擊了一次。直到2020年下旬有疫苗消息傳出後，優步股價才漸漸平步青雲。

優步股價從2020年3月低點來看，少說也有漲了1.5倍。彭博社報導，在大筆出脫優步股票後，目前滴滴出行是軟銀投資組合中，最大的一筆，據悉可能會在2021年下半年將滴滴出行IPO。

隨著出脫優步股票外，孫正義其它投資項目也皆已陸續上市。不過，滿手現金的孫正義也正利用這些豐厚銀彈，當作買回自家軟銀庫藏股的資本。

12日，軟銀股價剛開始不為所動，幾乎沒什麼起伏，但最後收盤時，也被激勵出現1.36%漲幅。

(時報資訊)