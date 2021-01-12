退役的「現代」級（Sovremenny class）驅逐艦「難忘」號（Bespokoynyy）已改造為博物館

俄羅斯海軍說，退役的「現代」級（Sovremenny class）驅逐艦「難忘」號（Bespokoynyy）前指揮官與人共謀，竊取了艦上兩具銅製螺旋槳。

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）和「戰區」（The War Zone）網11日報導，這位前驅逐艦指揮官是趁它在乾船塢改裝為海上博物館時下手的。這些情節聽來像是出自好萊塢喜劇盜竊電影的惡作劇，但卻在真實人生中上演。

據說這些竊賊為了偷各重達約13噸的銅製螺旋槳，還設法用較廉價的金屬另外打造了一對，以魚目混珠的方式偷天換日。俄羅斯海軍波羅的海艦隊軍事調查部負責人沙夏維科（Sergei Sharshavykh）證實，相關調查快要完成。不過，他並未透露這位「難忘」號驅逐艦前指揮官和共犯的姓名，也沒有說他們可能面對的刑罰和罰款金額。

沙夏維科說，這兩具銅製螺旋槳約值3900萬盧布（近1500萬台幣），而替換的廉價仿製品無論在品質，還有價格上都要便宜好幾倍。這起離奇的盜竊案發生在俄羅斯飛地卡里寧格勒（Kaliningrad）的揚塔爾造船廠（Yantar Shipyard），而當地高度軍事化，也是俄羅斯波羅的海艦隊的總部所在地。

目前還不清楚這起竊盜案發生的確切時間，但沙夏維科說，事情發生在「難忘」號2016年抵達揚塔爾造船廠，準備退役後改造成博物館之後。而改造過程包括拆除兩具螺旋槳與驅動軸，並密封艦體，使它能保持漂浮，而不必定期維修。

「難忘」號最後在2018年正式退役，如今在聖彼得堡附近科特林島（Kotlin Island）上的愛國者公園（Patriot Park）展出。它的標準排水量為6600噸，但滿載排水量近8500噸。

(中時新聞網)