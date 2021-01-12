遠傳電信3位店長榮獲「109年全國傑出店長獎」獲蔡英文總統親自接見。致詞代表、遠傳高雄林森直營門市店長黃婷儀表示，在人與人的互動中給予溫暖的關懷，是遠傳人最想要傳遞的力量。為了推廣遠傳用戶體驗有溫度的科技，1月底前透過遠傳智能客服「問問愛瑪」詢問任何電信問題，即有機會獲得500元7-Eleven禮券以及肯德基限量美食優惠。

「109年全國傑出店長獎」由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）頒發，遠傳除了黃婷儀獲獎，還有士林文林直營門市店長游純宜、員林民權直營門市店長張湘晴也同獲肯定，3人前往總統府接受表揚，並由黃婷儀代表全體傑出店長致詞。

黃婷儀表示，參賽過程中與夥伴的齊心打拚，與各行業的菁英彼此鼓勵，包括門市經營、社區服務、社會公益等項目，逐漸滋長出一份濃厚的使命感，在疫情嚴峻考驗下，在人與人的互動中給予溫暖的關懷，是遠傳人最想要傳遞的力量，期待所有服務人員持續在各個城市中，寫下更多溫暖的故事。

根據遠傳統計，遠傳用戶有近85％傾向使用線上自助平台快速且便利解決問題，為了賦予科技如同人與人的互動的溫度，遠傳智能客服「問問愛瑪」以用戶體驗情境為設計思考，分析用戶最常使用的電信功能，並調整功能列表的視覺呈現，讓用戶第一時間就能獲得易懂且具有溫度的回答，以快速解決問題。

遠傳智能客服「問問愛瑪」自去年改版以來，直接解決用戶問題的比例超過9成，用戶滿意度高達9分（滿分10分），為了讓更多用戶體驗有溫度的科技，1月底前透過遠傳智能客服「問問愛瑪」詢問任何電信問題，將抽出5名享500元7-Eleven禮券，還有機會獲得肯德基限量美食優惠。

(中時 )