羅智強(左)、何志勇(右)今起進行「公投連署，縱騎台灣」，江啟臣(中)今早到場送上「打氣筒」。(黃福其攝)

被稱藍軍「空戰一哥」的國民黨革實院長羅智強，為衝刺「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，今(12日)起展開騎單車縱行台灣活動拚連署。他下午在臉書透露一段小插曲，騎經總統府塔樓、總統蔡英文辦公室的正前方時，竟然「落鍊」了，讓他忍不住直呼「怨念真的超級強」！

羅智強在臉書說，發現落鍊的當下，忍不住笑了出來，也太誇張了吧，「看起來，蔡英文對反萊豬公投的『怨念』真的超級強」；他的臉書小編則笑著說，「難道這就是傳說中國家機器的力量？」

突如其來的插曲，羅智強向蔡英文喊話，「蔡英文 ，牛豬分離是妳的承諾，我只是帶著你的承諾走全台，妳應該謝謝我」。

不少網友紛紛留言表示，這是老天爺刻意安排的，因為現在總統府是個讓人民「落鍊」無法前進的政府，也因總統府怨念好重，才要讓羅智強多停留在總統府前，藉此提醒在裡面辦公的政治人物；另有網友說，還有警察在旁邊協助換鍊子，總統府太體貼了。

羅智強這次為食安而騎，他說，兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，今天起以騎自行車方式，從台北騎到屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署，屏東之後以搭車方式至台東、花蓮、宜蘭、基隆等地，為宣揚公投連署而努力。

(中時新聞網)