李姓女大生去年7月間到台北圓山花博公園的動漫展，著角色扮演服裝卻沒穿內褲，當眾掀裙露出「黑森林」給人拍照，引發宣然大波。台北地院審結，依公然猥褻罪判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

李女去年7月5日出現在台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」，沒穿內褲、掀裙子露出「黑森林」給人拍照，照片後來在網路上瘋傳，有人看不下去報警檢舉。李女到案辯稱，她習慣不穿內褲出門，當天也只是給攝影師男友拍攝，無意讓其他人看。

李女後來發現自己被網友群起撻伐，在臉書回覆：「我就是在做自己，沒有什麼好道歉的。這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個沒出角的人露一下，會發生什麼事，C圈有多亂。」這段話被檢察官認為有公然猥褻主觀犯意，將她起訴。

北院日前開庭，法官勸李女認罪，告訴李女：「公眾場合裸露私處，不論男女都違法，不是自己認為沒問題就好，因為會讓其他人感到不舒服，妳還在念書，未來還有路要走，如果認罪，可以和檢察官討論，看檢方是否同意給予緩刑。」

但李女堅不認罪，辯稱只是在喬姿勢給男友拍照，過程中不小心露出，並沒有打算要給別人看，雖然可能有點暴露，但法律沒有禁止不穿內褲，反而是偷拍者涉犯妨害祕密，懷疑自己遭偷拍者報復，另辯稱臉書留言反串語氣。

(中時 )