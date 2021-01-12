高雄YouBike 2.0公共自行車系統自109年7月起營運後好評不斷，截至目前全市已建置849處租賃站、8300輛自行車，站點數全國第1，短短半年就累計超過492萬使用人次，高市府交通局預計下周可達500萬人次，6月可達1千萬人次，未來則會持續觀測民眾需求反應，加密設站進度。

交通局長張淑娟12日在市政會議後指出，YouBike 2.0在去年7月正式營運後，獲得大眾好評，並在12月單月運量突破100萬人次，他們將在本月進行「尋找第500萬幸運之星」活動，預估應該在下周就可以達成，並預計於今年6月達成1000萬使用人次的紀錄。

張淑娟表示，今年有連續2波的活動，因此也特別請來馬拉松女神雷理莎擔任2021年高雄YouBike2.0的代言人，希望透過一些行銷、宣導，讓市民更了解YouBike2.0的好處，並且多多使用，此次第500萬人次使用的幸運兒，將可以獲得1張3000元加值金。

交通局目前規畫YouBike2.0到3月底前仍然維持前30分鐘免費的方案，而4月1日開始，民眾使用YouBike2.0前30分鐘則改為市府補貼5元，民眾自付5元，但對於騎乘YouBike2.0轉搭捷運、公車、輕軌、渡輪及台鐵的民眾，仍然可以享受前30分鐘免費的優惠。

張淑娟表示，藉由大數據分析發現，目前高雄最熱們的場站就是在捷運凹子底站4號出口，1個月大概有1萬2000人次的使用量，另外從中央公園到雄女、後驛站到高雄醫學院等路段，包括河堤社區、市政府都是熱門場站，顯示受學生、上班族都相當愛用，在市區某些站別不到100公尺就有設站，未來會持續觀測民眾的需求反應，去加密設站的進度。

(中時 )