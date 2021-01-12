渣打國際商業銀行今發布2021年全球投資市場展望，預期2021年金融市場將延續2020年的表現，而疫苗施打、債券殖利率、財政與貨幣措施的政策支持、美元走勢、價值股跟成長股的投資風格輪動，將會是影響今年全球金融市場的關鍵。此外，渣打銀行推出「渣打優先退」退休規劃諮詢，結合數位平台與專家團隊，發展出滿足退休目標的客製化投資組合方案，兼顧投資與保障，協助客戶穩步邁向夢想中的退休生活。

渣打銀行財富管理主管陳太齡陳太齡指出，經歷2020年的市場波動，投資人紛紛將焦點轉向更長期穩健的投資報酬，尤其多數台灣人以退休生活為首要理財目標，渣打銀行建議及早規劃，不僅可利用長期效果抵抗通膨影響，更可因應市場變化或個人需求及早調整。

渣打銀行全新推出「渣打優先退」退休規劃諮詢，提供線上互動式試算，協助客戶檢視理想退休資金缺口，並根據個人投資屬性，結合多元產品與專家團隊服務，打造完善規畫方案，逐步向達成退休目標邁進。渣打銀行指出，退休規劃應掌握三大原則：第一是每年檢視動態調整，隨著國際市場、突發事件或家庭計劃等彈性修正，第二是兼顧投資與保障，第三則是善用資產配置及定期定額計畫，降低資產波動，並維持穩定現金流收入。

渣打銀行更與臺灣大學合作，量身打造專業課程進行渣打銀行人員培訓，內容融入了解人口趨勢與高齡長壽風險、退休目標與需求分析等，讓退休規劃更貼近客戶需求；完成培訓後的渣打退休規劃專家，將駐點於全台各分行，攜手與客戶關係經理、投資專家、保險專家、外匯專家等渣打專業團隊，在第一線協助客戶開啟美好退休規畫之路。

配合「渣打優先退」退休規劃服務推出，即日起至3月31日止，透過渣打銀行網路／行動銀行新申購定期(不)定額基金，符合活動條件可享手續費優惠最低1折，透過線上換匯，可享台幣美金間較牌告匯率優惠4分；債券新戶達指定條件，可享申購手續費最低7折優惠，更多活動條件及詳情請洽渣打銀行。

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