告白與被告白，要怎麼表達才不傷和氣，實在是一門藝術，有時候說的太委婉，對方可能還聽不懂。一名網友在PTT發問，指自己衝動向女同事告白，對方先表示感謝，再說「她配不上他」，但這回應讓他一頭霧水，因此上網求解。眾鄉民們聽了紛紛熱心翻譯：「女生的話要反過來聽」、「就是NO的意思」。

這名網友在PTT發文表示，「剛剛跟別部女同事告白，結果被婉拒，理由是『她覺得配不上我』.....」。網友說明，認識這位女同事是因為一起合作同個專案，合作期間都會相約吃午餐，或是下班後討論專案的事情，自認應該處在曖昧階段，所以腦衝告白了。

結果女同事聽完後先表示感謝，再說「她覺得配不上我，我值得更好的人」，這讓原PO一頭霧水，不明白這回應是什麼意思。

眾鄉民們聽了紛紛熱心幫原PO翻譯：「女生的話要反過來聽」、「就是NO的意思」、「委婉好人卡」、「情商高的說法而已 事實是相反」、「不是她的菜 傻孩子」、「叫你滾啦 又不想說得太白」、「打槍你 很明顯不是」、「他說得很清楚了阿 你配不上她 話要聽懂」、「這句直接死掉 連機會都不給的那種」、「處理的很得體，他很有經驗哦」。

(中時新聞網)