為了凝聚眾人的力量，幫助社會弱勢家庭，新北市三峽區廣行宮響應市府「好日子愛心大平台」活動，捐贈400雙鞋子給予三峽、樹林區21所高國中小弱勢學生。廣行宮主委黃騰霆表示，在信眾號召下，得到鞋行響應，以對折鞋價提供跑鞋，連海外信眾也自發捐贈，廟方也一一接洽學校，終於將愛心送到學生手上。

廣行宮今舉辦捐贈儀式，結合教育局好日子愛心大平台，捐贈新鞋給三峽、樹林區21所學校弱勢學生。黃騰霆表示，廟方感念教育局對孩子的用心，今年特別以新北在地學生為服務對象，號召信眾自發募款，1天內就募到超過400雙鞋的善款，該活動也獲得鞋行老闆響應，海外信眾也認捐200雙鞋。

教育局表示，這次活動各學校導師都有確認班內有需求的學生數量，廟方人員也親自到學校為學生套量試鞋，並由各校代表領回鞋子發送給學生。三峽區安溪國小輔導主任張秀雯表示，今年新年終於有新鞋子穿，學生非常期待，這次活動對家境清寒卻沒有中低收入證明的學童尤其重要，多了一些實質性幫助，也讓老師們忙得有價值。

教育局長張明文表示，新北市重視學生學習，也關心他們的生活條件，新北市高中以下學生數量是全台最多，貧富差距也大，這次能結合政府、學校、民間愛心資源合作投入，盡力照顧每一位學童，也期待學童之後能學習到這種奉獻服務的精神，將大愛繼續傳遞下去。

(中時 )