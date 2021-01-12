芝加哥白襪在自由市場砸了大錢，美媒《The Athletic》報導，白襪以3年5400萬美元簽下救援投手韓崔克斯(Liam Hendriks)，平均年薪1800萬美元(約台幣5億)，必要時還有第4年球團選項，成為史上最高年薪的牛棚投手！

將滿32歲的韓崔克斯過去5季效力運動家，去年摘下生涯首座李維拉獎(美聯中繼投手獎)，入選MLB第一隊，甚至有人把賽揚獎選票、美聯MVP選票投給他(分別排名第9、第13)。

韓崔克斯上季出賽24場，25.1局只被打5分，關門15次成功14次，尤其是自責分率1.78、被上壘率0.671都是生涯最佳，幫助運動家坐上美西王座。

先前最高年薪的是韋德戴維斯(Wade Davis)，他2018年與洛磯隊簽下3年5200萬美元，這在先發投手之中也算很高的身價了。

韓崔克斯的四縫線速球時速96英里(約154.5公里)，以滑球為輔。他早年在雙城、藍鳥、皇家只是平庸的先發投手，2015年轉職成牛棚投手略有進步，但直到2019年才一口氣爆發成為明星投手。

白襪上季暌違12年重返季後賽，然後開除總教練倫特利亞(Rick Renteria)，冒著爭議請出名人堂教頭拉魯沙(Tony La Russa)掌兵，今年準備有一番作為。

(中時新聞網)