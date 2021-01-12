黃曉明因在節目《乘風破浪的姐姐2》同台前女友李菲兒爆出當年疑腳踏兩條船，妻子Angelababy還特地PO文駁小三傳聞，面對外界紛擾，黃曉明宣布退出《浪姐2》盼停止風波。最近有網友在微博曝光一組黃曉明的禿頭照，原來為了新電影《戴假髮的人》改變髮型，敬業的態度令人讚嘆。

大陸網友去年底巧遇正在拍《戴假髮的人》的黃曉明，只見對方髮際線大退，露出光禿禿的額頭，看起來瞬間老了10歲，忍不住直呼：「拍這部戲，他頭髮被剃掉......形象換了個人。」其他網友見狀，都被黃曉明的髮型嚇了一跳，紛紛留言：「一下形象又崩塌了」、「剃了之後還長得回來嗎」、「再也不熬夜了」。

黃曉明為電影《戴假髮的人》剃髮、減重又留鬍鬚。（圖／微博）

事實上，黃曉明為了這部電影不惜犧牲帥樣，被導演要求減下10幾公斤和留鬍子，同劇演員屈夢汝11日也PO文證實黃曉明的頭髮是被剃掉又拔掉，「我在想這還是電視上那個一笑充滿陽光的人嗎？在這部戲，他的形象換了個人。敬業又可愛。」

黃曉明在《戴假髮的人》飾演夜班租車司機，因為載了一名神秘醉漢，捲入一場犯罪懸疑故事，除了必須減重，還需要留鬍鬚，他表示導演董越在工作中是個很嚴肅的人，力求完美的個性帶動大家全心投入拍攝，讓黃曉明相當期待成果出爐。

(中時新聞網)