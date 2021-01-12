霸王寒流來襲，全台低溫冷颼颼！台中市二分局公園派出所女警余珮毓6日晚間於台中公園內守望時，發現65歲蘇姓男街友衣著單薄，在路邊瑟瑟發抖；她趕緊將其帶回派出所，貼心提供冬衣保暖，值班員警陳昱徵更準備熱騰騰的泡麵供蘇男飽餐一頓，並貼心指引社會局避寒處所，深獲蘇男感謝。

全珮毓是6日間間21時左右在台中公園內巡邏時，發現65歲蘇姓男街友在路邊不斷發抖，由於天氣寒冷，余員擔心蘇男身體無法負荷，趕緊將其帶回所內安置，提供合身的二手冬衣供蘇男保暖，值班員警陳昱徵更貼心準備泡麵供其果腹，讓蘇男感動不已，直說自己已經好多年沒有穿過一件乾淨的衣服，警察真暖心。

台中市二分局長蔡元戎表示，為避免街友等弱勢團體因氣溫驟降而發生意外，員警執勤時碰到街友，皆會勸導前往社會局開設之避寒處所安置，協助街友度過寒冬，讓他們感受到社會的溫暖。

(中時 )