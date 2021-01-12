坐穩南京東西路大地主。新光人壽12日以92.888億元氣走中國人壽，標下中華開發大樓，這也是新壽在南京東西路上第六棟不動產，從新光纖維大樓、新光南東大樓、南京科技大樓、前瞻金融大樓、台北金融大樓部分樓層，到五段的中華開發大樓，新壽已搶下南京東西路的主要話語權。

新光金財務長徐順鋆表示，買下中華開發大樓，預計是「階段性使用」，因為新光纖維大樓正要進行危老重建，未來南東大樓，亦即新光的起家厝之一、每年股東會舉行地點亦規劃要危老重建，二棟大樓的相關單位人員暫時會搬入中華開發大樓，即以自用為目的，預計使用至少五年後，再推動中華開發大樓進行危老重建，屆時價值會預期再翻倍。

新壽先前已表示，會將資金作更有效率的投資，其中加碼不動產即是重要項目，全台不設限，只要是優質標的具有固定收益或未來增值空間，新壽就會伺機加碼，2020年是投資南港轉運站的BOT案，2021年第一筆即是92.888億元，買下全棟開發金控總部大樓。

新壽一度總部在新光南東大樓，目前高層主管還有不少都在南東大樓有辦公室，南京西路有新光纖維大樓，中間還有南京科技大樓及前瞻金融大樓都是全棟產權，台北金融大樓則是有布局部分樓層，加上中華開發大樓後，等於從南京西路到南京東路底，新壽共有六座不動產投資，堪稱南京東西路大地主。

(工商 )