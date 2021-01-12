寒假短短不到一個月，家長想讓學齡小孩玩中學、學中玩，大人們同時可以放鬆度假嗎？台北美福大飯店即日起與鄰近的實踐大學推廣教育部合作，推出「闔家冬令營」住房專案，提供三天兩夜及五天四夜的課程，有強調體能協調的小小忍者訓練營、教學儀態與自信的小小Model時尚營，課程價值從4,500元至9,800元不等。

入住15坪以上的寬敞客房，輕鬆Fun玩三天兩夜13,999元起，若想讓假期更為充實，深度教學五天四夜也僅需25,999元起，每房每日提供活力豐沛的自助早餐，再由飯店服務人員接駁至上課地點，家長們輕鬆在飯店享受愜意時光，免費贈送腳底按摩，並提供好禮四選一，想要大人小孩能夠同時充電又放鬆，闔家到美福，寒假好舒服。

創校六十餘年的實踐大學，除了在高等教育中培養國家未來棟樑，更落實推廣全人教育，強調生活與創意間的相輔相成，此次結合其推廣教育部的親子冬令營，精選九大適合不同年齡孩童的創意課程，推出三天兩夜及五天四夜的「闔家冬令營」住房專案，有強健體魄的小小忍者訓練營、學習表演姿態與自信的小小Model時尚營，鼓勵發揮想像力的創意織物工作營、小小服裝畫探索，落實設計與實作技巧的小小皮件設計師、小小貼圖設計師、小小飾品設計師和手作服工作營，用成果妝點自己的造型。

用拆解再組裝，透過玩樂遊具教學簡易科技原理的玩具日工作營，豐富多元的課程選擇，動靜皆宜，最高價值9,800元的冬令營課程搭配台北美福的頂級餐旅體驗，每日課程前皆可享用營養滿點的活力自助早餐，現煮海鮮粥、日式炒麵麵包，以及手工粉漿蛋餅和傳統手握飯糰輪番上場，另由飯店安排單程接駁至上課地點，父母不用匆忙接送，維持愜意度假步調，結束一日課程後，客房內選用百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊，讓童夢無限遨遊，三天兩夜專案優惠價13,999元起，雙人入住每人每晚3,500元，想延長假期氛圍，五天四夜也只要25,999元起，四口之家每人每晚僅需2,125元，寒假不怠惰，玩樂中學習一舉兩得。

小孩上課去，大人也要放鬆，除了飯店內各式休閒設施如健身房、戶外溫水游泳池及三溫暖外，另依入住專案可免費獲贈腳底按摩（30分鐘價值700元），以及好禮四選一，分別有至鄰近的CHCEK ART踩點藝術空間，嘗試不受拘束地揮灑顏料，或者前往悅禾莊園Spa大直分館來一趟更深層的全身按摩服務，亦可坐上美麗華摩天輪欣賞高空美景，也可選擇帶走騎士堡樂學券，帶著寶貝加溫親子感情。台北美福讓您寒假親子假期好幸福。

(中時 )