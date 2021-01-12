高雄環狀輕軌12日新開通9站，與原已通車的14站，串聯完成輕軌大南環，高雄輕軌第一階段2015年通車之後，5年來各站陸續開通，12日新增的9站周邊房價，在5年間也有顯著成長，其中，C15壽山公園站大漲44.1%，C32到C36也有20%以上的漲幅。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡12日表示，新開通的9站週邊房價，5年來漲幅最大的是C15壽山公園站44.1%，周邊房價從每坪11.1萬元增至每坪16.0萬元，其次為C36凱旋二聖站32.0%，房價從每坪14.7萬元漲至19.4萬元。

她說，C32凱旋公園到C35凱旋武昌這四站，也都有超過20%的漲幅，且凱旋公園、衛生局、五權國小等三站的週邊房價，也都從每坪17萬元挺進到每坪21萬元，房價直達2字頭。

郎美囡指出，高雄輕軌串聯亞洲新灣區重要建設，沿線有不少新建案推出，且高雄近幾年不動產市場熱度高，低價卻有建設話題的區域，因而使得房價受到帶動的效果更強。

她以壽山公園站為例指出，該站房價與沿線相比，相對較低，卻可一站接到捷運橘線，串連高雄東西向，且受駁二特區帶動，房價彈升力道強，至於大南環另一頭沿凱旋二路、三路行駛，沿線有文化中心、醫院、各級學校，且商家眾多，生活機能佳，搭配建設議題，許多大樓社區均都為2字頭，新案開價也多落在25萬元到30萬元之間，表現相對亮眼。

住商機構高屏澎區執行協理林祺博指出，雖然中南部目前普遍不習慣以捷運或輕軌通勤，但長期而言，輕軌仍能增加當地交通便利性，尤其有觀光商圈的地區，在國內旅遊蓬勃發展之際，具有便利大眾運輸工具可帶來廣大人潮及商機。

(工商 )