這幾天寒流接力報到，台灣被冷成凍番薯，合歡山、太平山、桃園拉拉山等地等多處都降下靄靄白雪，許多民眾都紛紛穿起厚重大衣、保暖衣物抗寒，不過網紅陳香菱（Mandi）則是現身陽明山泡野外溫泉，陳香菱在網上曬出一系列清涼的泡湯照，她先是側身挺渾圓美尻，轉正面再秀出傲人上圍，超胸畫面震撼一票網友。

網紅陳香菱（Mandi）長相神似李毓芬，加上她擁前凸後翹的火辣身材，讓陳香菱擁有「胸版李毓芬」的稱號，而不吝嗇放送好身材的陳香菱，日前在IG曬野外泡湯照，戴著漁夫帽的陳香菱先是背對鏡頭、擺出撩人姿勢，大方挺蜜桃翹臀和一片白皙美背。

陳香菱接著更大方轉正面，傲人上圍、超深事業線全都露，而胸前綁帶快撐不住超胸車頭燈，而泳裝的露腰設計，更襯托陳香菱纖細蠻腰，不科學身材超養眼，震撼畫面吸引1.2萬人按讚。

陳香菱辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，許多人都留言狂讚：「正翻了」、「這個屁屁好辣」、「翹臀」、「看得我臉紅了」、「姐姐好美」、「我的女神」、「身材超好 美到無懈可擊耶」。

(中時新聞網)