土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，2018年領到中華民國身分證，成為「正港台灣人」，日前在臉書透露將要應徵新的員工，有鑒於近日天氣寒冷要出門上班並不容易，因此祭出福利若未來天氣太冷，員工可以待在家上班，立刻引起網友議論。

吳鳳表示新的一年準備應徵員工，將提供舒服工作環境及合理待遇，給願意與他一起打拚的人，尤其是需要被創業家鼓勵的年輕人，希望在彼此幫助下，把工作推上新的境界，而看到近來霸王級寒流襲台，許多佛心老闆疼惜員工，例如體諒外送員辛苦不接外送，讓他坦言欣賞會照顧自己員工的老闆。

吳鳳也提到老婆詢問將來若寒流來襲，或者不正常天氣的時候，是否能讓員工在家上班？對此他則毫不猶豫強調絕對可以，畢竟曾聽過有老闆允許失戀員工請假，這讓他強調：「照顧員工才是尊重自己的工作」。

對於吳鳳祭出員工福利，立刻引起網友討論，紛紛留言：「相信你的員工會因為有你這麼好的老闆，為你創造出更高的業績」、「台灣需要你這種有愛的老闆，會站在員工角度去幫忙員工」、「帶人要帶到心，這很重要的」。

(中時新聞網)