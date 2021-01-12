國泰金(2882)子公司國壽與永聯物流開發共同出資設立的「國泰產業研發中心」，今天宣布與國立台北大學合作，一起打造「台北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案」，這起產業研發中心新建營運移轉案是地上權限50年，將投入45億元進行開發，預計創造3,000個就業機會。

由台北大學提供建國校區的土地，引入國泰產業研發中心資金及營運管理，創造國內首宗「產業研發中心BOT」案，將興建地上12樓、地下2樓的「產業研發中心大樓」，預計2025年完工啟用，前期鎖定「金融科技」、「都市發展與不動產」、「新零售與供應鏈管理」及「數位數據與科技發展」四項領域，達到促進資產活化、人才培育與產業推動的目標。

國泰產業研發中心董事長張仁和表示，國壽配合國家發展計畫，以壽險資金擴大參與重大公共建設，看好台北大學學術研究品質及人才培育能量，因此投資並深耕產學合作發展增進公共利益。該案相信必能創造更多外部效益，從產學鏈結，培育人才，到促進區域經濟發展都是本案產官學公私部門合作多贏的局面。

台北大學除了興建期間進帳5億元開發權利金，預估營運期間每年土地租金與營運權利金收入至少4,645萬元，對於建立永續財務機制、提升教學研究都是重大助力。

台北大學隨校內各學院陸續遷至三峽校區後，建國校區目前已非主要上課及行政作業校區，加上各建築物趨於老舊、不堪使用，多數空間現狀處於閒置狀態，因而依據「促進民間參與公共建設法(簡稱：促參法)」來導入民間資源，歷經7年半時間凝聚共識、規劃，經公開徵選由國泰產業研發中心得標。

(時報資訊)