正淩(8147)與信邦(3023)策略聯盟開發產品，轉型成果可望逐步展現，受惠於高清醫療相關高頻連接器、工業、5G與車用新產品陸續導入量產出貨，正淩今年營運可望擺脫去年低潮，正淩預估，今年營收可望較去年兩位數成長，由於產品優化，獲利成長幅度可望優於去年。

正淩原本有50%業績來自於代工(約佔24%)及標案(約佔23%)，並以醫療及通訊高頻高速相關連接器產品為主，不過由於公司規模較小，知名度不高，在強調安全性的醫療產品等領域拓展未如預期，公司於2017年組織再造，並於2020年透過私募與信邦策略聯盟，聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，經過長達一年以上的產品研發磨合，成果有望自今年開始陸續顯現。

就五大領域業務來看，正淩長期耕耘醫療連接器，是台灣唯一高階醫療連接器提供者，全球前15大醫療設備品牌有1/3是正淩客戶，大陸前5大心導管設備品牌正淩亦已拿到3家，第4家有機會在今年拿到。

除客戶日益廣泛，由於內視鏡需要高解析度，必須用高頻方式傳輸，而HDMI連接器不夠緊密，正淩把高頻光通訊連接器裝置在連接線上，目前此產品已獲得全球3家大廠口腔、腸胃內視鏡連接器合作機會，其中丹麥廠腸胃內視鏡訂單有機會正式量產，成為推升營運新動能。

目前正淩心導管連接器佔營收60%，去年因新冠肺炎疫情非必要性手術都延遲，出貨受到影響，預估在疫情趨緩後，有助於相關耗材需求。

在運輸及智慧倉儲部分，正淩搭配信邦，無人倉儲管理與無人機相關連接器順利打入美國電商大廠，車用部分，正淩已拿到日本新幹線與中國高鐵等零件及機箱訂單，亦有中國兩大品牌新能源車的電控系統與BMS導入，在新產品進入量產下，今年車用及智慧倉儲相關產品營收成長可期。

隨著產品布局發酵，去年代工佔營收已降至10%，標案佔比更降至2%，產品組合優化也反應在毛利率上，正淩去年前3季毛利率36.31%，年增4.76個百分點，稅後盈餘為1941萬元，每股盈餘為0.64元，累計2020年合併營收為7.54億元，年成長9.55%，正淩預估，今年毛利率有機會再向上提升。

(時報資訊)