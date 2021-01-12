因受到隔夜美股走弱拖累，12日韓股已連兩日收黑。站在賣方的外資，也開始擔心股市是否過熱，美國聯準會(FED)會因此檢討現行寬鬆利率政策。KOSPI指數為3,125.95點，下跌22.5點，跌幅0.71%。

外資共賣出6186億韓元。根據統計，2021年到目前為止，KOSPI共漲了8.79％，然而在過去30個交易日中，更是上漲21％。

Daishin證券表示，市場投資人擔心已漲太多，一旦升息的話，賣壓就會大量湧現。三星電子一度下跌0.88％，收盤時也跌0.44％,，而現代汽車大跌2.43％。

11日，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan預估，隨著新冠疫苗接種普及率愈來愈高，當2021年下旬看見景氣回春時，美國聯準會就會調整目前寬鬆貨幣政策。

目前1美元可兌換1,099.9韓元，韓元貶值0.24％，離韓元匯價1,100心理關卡就差臨門一腳。今年到目前為止，韓元兌美元匯價貶值1.2％。

(時報資訊)