連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠聖誕跨年聚餐商機加持，2020年12月及第四季合併營收「雙升」創歷史次高。展望今年，集團將全力衝刺牛肉核心事業，預計新展5～10家店，並宣布平價和牛品牌「高木食堂」13日升格為正式品牌，進一步搶攻午間用餐商機。

乾杯去年自結合併營收3.05億元，月增達28.17％、年減0.52％，帶動第四季合併營收8.18億元，季增2.91％、年增2.6％，雙雙改寫歷史次高。累計全年合併營收28.02億元、年減12.76％，仍創歷史第三高，若排除前年處分子公司乾杯速食影響，則僅年減3.27％。

乾杯表示，去年下半年營運走出疫情陰霾、海內外門市營運同步強勁回升，集團亦積極拓展營運新路，包括跨足B2C零售市場、進軍高端寵物市場、推出集團會員制紅利回饋制度，異業結盟推出聯名商品等，帶動下半年營收年增6.6％。

而去年12月受惠聖誕跨年加持，乾杯旗下乾杯、老乾杯的聖誕跨年套餐分別熱賣逾5千套，黑毛屋本家亦賣出近300組套餐，位於一級戰區的分店在跨年夜均延長或加開營業時間因應，帶動業績年增近10％，其中和牛47、麻辣45更創下全年單月營收最高紀錄。

展望後市，乾杯表示，集團歷經3年的門市汰弱留強盤點，已於去年底轉型為以和牛為核心的「牛肉企業」，今年將積極加速展店、規畫新展5～10家店，並自3月起推出全新徵才計畫招募計時員工、自其中拔擢培育相關人才。

同時，乾杯利用燒肉、火鍋業態不易利用的頂級和牛肉，開發和牛漢堡排、和牛咖哩飯等多款日本洋食料理，利用旗下燒肉店「乾杯BAR」安和店的中午非營運時段，於平日午間以平價和牛品牌「高木食堂」名義限定試營運，集團宣布將自13日起成為正式品牌。

乾杯表示，「高木食堂」主打100％頂級和牛、職人手打現作2大特色，以平價策略搶攻午間商機，成功為集團吸引新客群、試營運半年來反應良好。本月4日於「乾杯BAR」敦南店開出第2店，並自13日起「升格」為正式品牌，於假日午間亦開業營運。

乾杯指出，「高木食堂」利用旗下燒肉店的午間非營運時段限定販售，以平均客單價約250～350元的平價策略切入市場、拓展午間用餐商機，並藉由「二毛作」的經營策略強化分店經營績效，預期可帶動原分店營收成長2成。

(時報資訊)