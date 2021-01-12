高雄輕軌大南環段12日開始試營運，輕軌全線至2月28日為止，將提供免費搭乘服務，新增加的9站，除了串連駁二特區與金馬賓館當代美術館這2大藝文殿堂，也在橫跨4個行政區之後，提供百貨採購、會展、醫療、觀光與捷運轉乘功能。

高雄市長陳其邁12日主持通車典禮時表示，高市府是以最高的規格、最嚴的標準，讓輕軌成為值得信賴的交通工具，他宣布當場宣佈，高雄輕軌大南環全線至2月28日為止，都將提供免費搭乘服務。

陳其邁強調，高雄是全國第一座擁有輕軌的城市，而在國內外城市，包括新北、巴黎、熊本等地的經驗，都已經證明輕軌對於提升交通效能、改善城市環境，以及強化通勤安全等面向，都有相當正面的效果。

高雄捷運局長吳義隆表示，輕軌大南環路段的加入試營運，雖然只是增加9個站，卻是串聯起鼓山、鹽埕、前鎮、以及苓雅區等4個行政區的交通動脈，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、圖書總館、流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、壽山動物園、往西連結鼓山區公所。

他說，大南環通車之後，輕軌列車可從苓雅區一車通行到鼓山區，提升地區運輸便利及生活機能多樣性，日後民眾不論是通行通學、醫療、觀光旅遊及交通轉乘，都能享受更完善便利的運輸服務。

(工商 )