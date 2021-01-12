中央流行疫情指揮中心12日公布新增兩例本土案例，並公布其中一名確診個案足跡曾經前往大江購物中心、星巴克國際門市，兩家業者今日皆暫停營業一天，進行關店消毒。就連未被指揮中心點名的IKEA桃園店、台茂購物中心，也在今日相繼宣布提早打烊實施全面消毒，引起民眾高度關注。

大江購物中心表示，為配合年度設備維護及聯合稽查，同時進行年關前衛生消毒作業，今日暫停營業一天。

星巴克國際門市今日也關店消毒，星巴克指出，相關作業配合中央疫情指揮中心，疫情訊息以指揮中心對外公布為主。

IKEA桃園店今上午也在官方臉書粉絲專頁上公告，因應店內消毒作業，IKEA桃園店「今日暫停營業」，將於上午11:00提早打烊。

台茂購物中心也在官網上公告，配合桃園市衛生局防疫措施，實施館內全面消毒作業，今日（1/12）於13:30起暫停營業，造成不便，敬請見諒。

(工商 )