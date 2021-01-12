任家萱（Selina）近來跨足副業晉升「任性闆娘」 ，砸下百萬成立全新品牌「任性eat下」，投資金額仍在增加中，她花了1年籌備，這次同時推出兩種口味粥品，她1年來無止盡開會、反反覆覆試吃產品，幽默表示：「那段時間看到粥都會怕。」新品在11日開放預購，瞬間湧入上千人搶購，造成官網癱瘓，限量萬盒熱粥秒殺完售。

Selina開心表示感謝大家熱情的支持，「今天開賣就完售，闆娘起床知道消息欣喜到淚灑枕頭」，並直呼：「銷售好是對團隊肯定，身為負責任的闆娘當然在乎。」首度跨足副業，瞬間完售，她笑稱：「整天手機訊息沒停過，很多朋友都買不到說要找我訂購。除了被恭賀的喜悅，闆娘也做好心理準備要請客了！」有趣的是，這次她身邊的同事、家人都沒有人搶到，甚至連任媽也沒買到，還傳訊息來詢問「官網怎麼了？」大家只好下回再戰。

她期許：「除了追加商品之外，我已經在構思新的口味，希望能一直推陳出新，讓大家有更多味蕾的享受，也希望任性eat下，不只是一時的熱度，而是能永續經營！」粉絲們也敲碗。希望可能未來能與顧客見面分享？她則鬆口，「活動已經在籌備了，有確定會再跟大家分享」。目前產品只在官網獨家販售，團隊開會後決定加碼開賣，將在12日中午12點展開第二波預售，詳情請見官網。

(中時 )