南港調車場都更案今動土。（台鐵局提供）

台北市南港調車場都市更新案今日在交通部長林佳龍、台鐵局張政源、台北市政府代表、新北市政府代表的共同見證下，舉行連續壁開工動土典禮。位於松山車站通往三鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，預計2026年完工。

林佳龍說，南港調車場都更案的定位，為台北市東區門戶計畫，可說是最重要的新地標。因地點好、面積大、周邊交通發達，再搭配北北基以南港為中心的軌道路網，包括北宜高鐵，結合捷運從基隆到汐止民生線，跟原來板南線共構等，將成為東區進出大台北的門戶。

林佳龍說，引進的招商包括辦公大樓、商場、旅館、住宅，跟各種未來的都市機能，有將近上萬人會來此工作，可創造2000個工作新機會，有500戶住宅，是很好的綠美化環境；這投資案代表政府部門積極帶頭促成資產活化利用，特別對台鐵來說，因營運長期虧損，積極推動、促成資產開發中心、副業營運中心，能夠看到效果。

台鐵局長張政源表示，該開發案是台鐵第一次自主推動都更案，於2015年就簽約，歷經多年也克服許多困難，終於在今日動土開工；台鐵241座車站，每個都是珍珠並透過環島路線串鍊，除南港調車場開發案外，未來全台陸續還有新竹大車站平台、台中大車站平台、嘉義高架化與台南地下化後產站開發等，會積極與地方政府合作開發。

南港調車場南側緊臨市民大道，位於松山車站通往三鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，鄰近捷運松山站與捷運昆陽站間，交通便捷，地塊完整呈現長方型，占地面積約1.64萬坪。

該開發案為台鐵局為活化經管鐵路南港調車場土地資產，結盟國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅共同投資成立的南港國際一、二股份有限公司，一起推動都市更新案整合產業複合優勢，共同開發總樓地板面積約16萬0000坪的多用途使用新園區，投資金額高達新台幣300多億元，完成後的總價值約1000億元，全案預計2026年完工。

(中時 )