北部某醫院1名男性住院醫師（案838）因插管不幸染疫，還傳染給同院的護理師女友（案839），桃園市長鄭文燦下午3點半親上火線說明，宣布尾牙停辦、大型活動延期、寺廟學校加強防疫並提供口罩，他也不諱言持續疫調，接觸者有可能再增加，至於周末登場的罷王活動，他則四兩撥千金：「要問主辦單位！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日表示，北部某醫院一名男醫生，在為院內新冠肺炎重症患者插管時不幸感染新冠肺炎，並傳染給同院的護理師女友，陳時中將男醫師定義為醫院感染，同居女護理師部分則為親密接觸的社區感染。

鄭文燦下午三點半在衛生局長王文彥陪同下召開記者會，他表示，昨晚在中央指導下啟動各項防疫工作，包括醫院防疫對策、病患後送、案例軌跡調查、相關隔離匡列等，他指出目前採檢464位都是陰性，另居家隔離109位，其中39位具醫護身分，持續以軌跡圖追蹤，不排除可能增加隔離人數，會持續針對確診和被匡列者二輪軌跡調查，若有增加會再跟中央緊密聯繫。

鄭文燦也提到，確診醫護2人的軌跡，經初步第一輪疫調，有3家場所人潮比較多，分別是大江購物中心、桃園區國際路上的星巴克和振宇五金行，市府都已通知停止營業一天全面消毒，其他4家因確診者造訪時間較久遠，甚至未發生症狀，不對外公布但仍通知消毒減少風險，他也呼籲市民，如有到過相關處所，發現身體不適，可打衛生局防疫專線，或打1922協助採檢。

鄭文燦指出，案發醫院這段時間探病停止、陪病1人為限，全市11家責任醫院，防疫物資、病床調度都會積極協助，確保維持防疫能量，針對疫情升溫除維持秋冬防疫專案，8大場所包括學校、宗教寺廟，都要戴口罩、酒精消毒、量測體溫，市府會加強宣導，也會提供寺廟口罩。

鄭文燦也宣布附屬機關和學校尾牙一律停止，農曆年前市府主辦的大型活動則延期舉行，民間活動必須按照防疫規定。他感謝消防局協助後送、環保局協助消毒完成，也感謝醫護人員，這段時間承擔很多壓力跟防疫責任，會持續確保醫護同仁安全，並加油打氣支持。

衛生局長王文彥則表示，目前疫情屬於院內和社區感染第一例，應變計畫屬於第一級，目前採分艙分流照顧、暫緩門診手術、陪病限一人、急診待床都協助轉院，如果有第2名確診者才會啟動第二級應變計畫，目前門診可以繼續看病，醫院內部防疫規格會努力追求確診者軌跡，他坦言醫師的實際足跡跟記憶有點落差，除了3個確切地點，其他外傳地點是更早之前有去過，呼籲外界不要揣測。

鄭文燦強調，疫調都會執行3輪，確診個案都是如此，第一輪做完未盡事項，二輪會查更清楚，軌跡圖需要中央和地方警政單位一起判讀，再交給衛生篩選過濾，警政衛生單位攜手詳細查每個地方，強調過去一年已累積相當清楚的作業方式，會持續有條不紊執行，該擴大擴大、該做完做完疫調，近期去過的會基於降低風險考量而公布。

至於外界關心防疫升溫的大型活動界定，鄭文燦表示是市府近期內要舉行的大型活動，過年前舉行的大型活動全都移到年後去，至於民間活動則按照中央規定，周六登場的罷免王浩宇投票活動則交由主辦單位回應。

(中時 )