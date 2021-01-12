台中市德水園身心障礙教養院12日舉辦「牛轉乾坤行大運」歲末圍爐餐會，社會局長彭懷真出席致賀，穿上廚師服，化身「阿真師」上菜，端出國產豬肉料理，為住民們介紹餐點來源，呼籲機構供膳要注意營養、更要選用認證安全的食材，一起為身障住民食安把關。

圍爐餐會以德水園太鼓團震撼人心的表演「陣頭」開場，並安排青楓舞蹈學會的舞蹈表演，與神岡薩克斯風志工的薩克斯風演奏。彭懷真穿上廚師服，化身「阿真師」，送上第一道國產豬肉佳餚。與院生同樂的重頭戲摸彩抽獎時間穿插出現，讓餐會充滿歡樂驚喜。

台中市社會局長彭懷真（右二）致贈德水園身心障礙教養院3萬元加菜金。（王文吉攝）

台中市社會局長彭懷真致贈春節小紅包，祝賀德水園身障住民新年快樂。（王文吉攝）

台中市社會局長彭懷真致贈春節小紅包，祝賀德水園身障住民新年快樂。（王文吉攝）

彭懷真表示，很高興每年參與圍爐活動，他準備「春節加菜金」和春節小紅包，感謝工作人員1年來的辛勞，帶給住民家庭般的溫暖；目前台中市有19家身心障礙福利機構，提供專業的照顧資源，減緩重度以上身心障礙者家庭的照顧壓力，協助市府共同照顧身障朋友。

德水園長林寶生陪同彭懷真了解機構餐點供應情形，配合今年起開放美豬進口，身障機構更加用心挑選食材。德水園為公辦民營的身心障礙福利機構，為了院民健康嚴格把關，與合作廠商溝通選用安全食材，張貼「牛哥豬弟」肉品產地貼紙，把關食安絕不馬虎。

林寶生表示，年節將近，許多經濟弱勢或家庭支持程度較低的院生無法返家過年，因此，機構秉持著「家」的精神舉辦圍爐活動，讓所有院生一起感受熱鬧的年節氣氛；食安也是機構服務品質的一部分，會持續與市府共同努力守護身心障礙朋友的權益。

德水園成立於2005年，由童傳盛文教基金會承接經營，至今已發展成具有養護、教育、復健等綜合性功能的教養機構，目前有身心障礙院生近200人；提供院生社會適應、生活訓練及心靈陶冶等身心靈全人發展，塑造院生們安心、愉快、健康、樂活的生活環境。

(中時 )