台中市建設局以「荔枝森林」獲環境規畫設計類優質獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

打造都市綠洲，台中市「荔枝森林」及「中央公園」獲台灣景觀大獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020第八屆台灣景觀大獎公布獲獎名單，台中市府建設局分別以「台中荔枝老樹公園-城食森林」獲環境規畫設計類優質獎、「風生水起綠動城市-鐵鳥走了留鳥來了」（中央公園）獲特殊主題類佳作獎。

台中市府建設局長陳大田表示，感謝評審青睞，同仁努力為台中都市環境品質打造新氣象，未來將持續以兼顧生態、文化與環境教育原則，建構最宜居的都市綠洲。

陳大田說，「荔枝森林」位於北屯區三光里，面積約0.54公頃，前身為中廣電台原址，為保留這片蘊含歷史、文化、生態的重要場址，守護城市居住的森林綠地，建設局改以「開放型態的公園」重新規畫設計，保留基地內的老欉荔枝群，以開放空間型態供市民使用。

採用避免傷及既有樹木優化環境，並融入「城食森林、飲食花園」概念，利用生活常見香草植栽，成為五感體驗兼具的都市小祕境。

台中市新亮點「中央公園」在西屯區水湳經貿園區，占地67公頃，前身為水湳機場原址，由法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與劉培森建築師事務所聯手設計。

顛覆機場水泥硬鋪面單一地貌，重新復育土地生態，全區以「智慧、低碳、創新」原則，將華德福12感官教育理念實踐於公園，保留基地上原有的1000多棵樹木，又增植1萬顆以上樹木，設置5座滯洪池，讓水源調節與生態景觀平衡。

中央公園落實台中美樂地公園計畫，打造無障礙空間、陽光公廁、營造共融遊戲場，躋身全國知名公園，成為親子家庭及網美最愛造訪的打卡熱點。

(中時 )