新洲全球（3171）受惠提前布局電商渠道開發及既有客戶固化，並透過優化產品組合與推動專案銷售等四大面向，109年業績不受疫情干擾，逆勢攀揚。有鑑包裝材料需求將因台商資金回流在台設廠等因素持續暢旺，新洲預計在中彰投、台南及高雄等地區投入新營業據點及業務人力進行積極開發，擴張商機。

新洲109年前三季因業績推進，另對常態統購產品定期開發新供應商，以提高成本價格優勢，帶動毛利率25％提高至27％，EPS 1.72元，年成長41％；109年營收15.61億元，年增9.06％。

新洲指出，109年起針對台灣區的營運，中彰投地區成長幅度強勁，較108年營收有倍數成長。大陸營運因疫情穩定，營收已逐月回溫，並將嘗試線上渠道開發，預計透過產品關鍵字之優化提升搜尋網站曝光機會，進而帶動新客洽詢與交易機會。

因應環保、高值化趨勢，將持續投入新電子材料及環保包裝材料開發，將強化供應鏈管理及跨足國際貿易等業務。看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機攀高，營運有望蓄勢更上層樓。

(工商 )