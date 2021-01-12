勤業眾信12日舉辦「2021年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，回顧2020年大中華地區資本市場表現，台灣新掛牌上市櫃企業家數為29家，整體募資金額為新台幣147億元。

台灣企業2020年IPO平均募資金額為5億元，前五大募資股以消費產業和高科技產業為主，共募得81億元、占整體55％比重，維持近五年第二高之優異表現；即使新冠肺炎與中美貿易戰牽動台美與兩岸關係等總體環境風險，台灣資本市場仍發揮「成熟穩定」的優勢，2020年送件家數為31家，較去年29家相比仍有所成長。

展望2021年，勤業眾信觀察「美國拜登新政、中國大陸十四五規劃、推動創新板及戰略新板以扶植創新產業、從追求EPS到追求ESG」，為可能影響台灣資本市場表現的四大關鍵因素，期許台灣資本市場能打造為全方位平台，朝「質量並重」有特色的資本市場目標發展。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，過去一年間，美中兩國對於第一階段貿易協議的內容並非「毫無執行」，而是「緩慢進行」，例如，智慧財產權、關稅等重要議題雖包含在第一階段協議內容中，但並非短時間可解決之棘手問題。

目前市場上大多認為美國新政府就任後的對中政策在短時間內並不會有太大改變，但拜登團隊於競選期間提出的政策明顯不同於川普時期「反全球化」的立場，這也將進而牽動全球經濟市場的走向。

勤業眾信審計服務部營運長洪國田表示，2020年在疫情席捲全球的烏雲罩頂下，市場雖傳出IPO募資件數及金額冷清的聲浪，檢視統計數據發現，台灣資本市場仍發揮「成熟穩定」的優勢。

2020年台灣共有29家新掛牌上市櫃企業，總募資金額為新台幣147億元，每家企業平均募資金額雖自去年的8億元退至5億元，但仍較2016～2018年表現為佳。

(工商 )