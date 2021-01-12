北市王姓居家女服務員，2018年10月底幫洪姓糖尿病患洗腳，不慎燙傷洪婦左足底部，3天後發生潰爛，經醫院清創後仍5趾截肢，洪婦控告王女修法前的業務過失致重傷，士林地院日前審結，燙傷並不是截肢唯一、直接因素，以及沖洗行為是否造成燙傷仍有疑義，判決王女無罪，可上訴。

起訴指出，2018年10月27日下午王在洪婦住處的浴室，洪坐在椅子上，腳放在馬桶蓋上，王以蓮蓬頭沖左腳，未注意水溫，導致洪左腳被熱水燙傷，腳底、腳背有2至3度燙傷導致截肢。檢察官以王身為專業照護人員，應知重度糖尿病患，皮膚較為脆弱，易有傷口導致截肢，負有更高注意義務提起公訴。

王女則稱，手上雖然有戴著手套，但當時是以手臂測試水溫，覺得可以的時候，有詢問洪可不可以，洪則點頭，接著沖洗身體，當聞道異味，發現左腳趾有傷口，詢問洪沖一下好不好，她點頭，而洪也說感覺水「有一點過熱」，顯示王並非以熱水直接沖洗左腳。

根據醫院的糖尿病人足部護理指導資訊，病患需每日以溫水沖洗，並非不能沖洗，一般人更無法預見會燙傷會導致截肢，且王女測試水溫確定是溫水後，短暫沖洗5秒。而且，燙傷後回診，醫生僅囑咐休養，直到3天後才住院，可知原本並不嚴重，是因後續醫療不當或延誤所致。

家屬則稱，因腳部有傷口，居家服務員大多不願清洗，都是由家屬清洗，甚至有以溫水浸泡、按摩雙腳的情形，並沒有告訴王女不能清洗足部，判決指出，法官難以認定王女有違反任何注意義務，導致洪因此燙傷，判決無罪。

(中時 )