基隆與高雄合作11日簽訂MOU，透過郵輪產業推動觀光，市長林右昌表示，未來多數郵輪會從基隆港出發，不僅可以推動商機，也能讓民眾在海上重新認識台灣，未來也會研議與花蓮、台南等城市合作。

林右昌11日率領市府團隊南下，與高雄合作，共同推動「高基雙港漫遊趣」，未來旅客從高雄搭乘郵輪至基隆，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，即可享有免費搭乘觀光巴士及免費專業觀光巴士導覽服務，20項特色伴手禮等優惠。

林右昌表示，因應疫情郵輪業者推出國內繞島遊程，把基隆、高雄，一南一北的港口城市串接起來。透過郵輪產業，可從海上重新認識台灣，與大家平常在路上交通運輸不一樣，搭高鐵可能買不到票，相較之下，郵輪也舒適許多，未來除銜接高雄外，前往花蓮、台南國內城市與外島等都有發展空間，也有效提升基隆旅遊能量。

林右昌說，基隆是國際郵輪母港，對商機、提升經濟與消費會有更多的助益，另外，東西兩岸郵輪旅客大樓將在今年、明年初陸續完工，未來有更多能量可接待國內外旅客，現在要做好暖身與準備，等待國際疫情過去後，就能迎接更多的國際郵輪來到基隆。

(中時 )