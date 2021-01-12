輝瑞(Pfizer)的合作夥伴BioNTech將今年提交疫苗的目標數量，從13億劑提高到20億劑；主因為新的生產線加入，以及每瓶可萃取更多劑疫苗。

新的特殊注射器可以避免殘留在容器中過多浪費的液體，可以從每一標準瓶中抽取六劑疫苗，此前為五劑。

BioNTech在周一的摩根大通年度健康會議上指出，預計今年底前可提交20億劑的疫苗，這將讓10億人可以獲得該兩劑式疫苗。

BioNTech在去年九月從Novartis手中買下德國Marburg市的一家工廠，在今年二月可加入運轉，年產量將推進7.5億劑。另外，其它額外的代工廠，也協助推升目標產量。

BioNTech發言人指出，截至去年底已生產5000萬劑疫苗，符合先前計畫，至今已交出3290萬劑，

執行長薩欣(Sahin)表示，公司將出示新數據，展示其疫苗可以有效地抵擋英國和南非變種的新冠病毒。關於英國病毒的數據將在七天後公布，南非病毒將在10天後。

輝瑞在上周曾出示實驗室研究，該疫苗似乎可以抵抗關鍵變種。薩欣則在周一重申，他不認為這些變種可以削弱疫苗的威力。

(時報資訊)