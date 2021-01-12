OPPO今(12)日在台發表兩款全新5G旗艦機，OPPO Reno5以及Reno5 Pro，分別搭載高通snapdragon 765G以及聯發科天璣1000+，定價分別為14990元、20990元，今年5G市場被預言將會快速成長，5G智慧機成長率勢必也會水漲船高，故OPPO搶在2021年一開始就推出Reno5系列，為自家5G布局率先發聲。

聯發科(2454)天璣1000+為目前市面上聯發科最高階的產品，包括Realme、vivo等大陸品牌手機皆有產品採用，如今再加上OPPO，可以說是囊括大陸多家一線品牌，隨著手機持續出貨，對聯發科營運勢必也會正面加分。

OPPO台灣施晃嘉總經理表示，OPPO深耕台灣5G市場，去年OPPO的Rene 4上市，前面連續兩個月都是5G第一名，之後隨著蘋果iPhone12上市，也是坐穩Android的第一名。

施晃嘉表示，針對台灣5G市場，目前看到999元以上的資費接受度很高，OPPO還會持續觀察電信商的政策，手機廠的定位通常比較像配合的，針對適當的資費，推出相對應的手機。

本次OPPO一口氣推出6.43吋的Reno 5，以及6.55吋的Reno 5 Pro，分別搭載高通snapdragon 765G以及聯發科天璣1000+處理器，電池容量分別為4300mAh、4350mAh。

照相方面，Reno5主相機搭載6400萬畫素廣角+800萬畫素超廣角+200萬畫素人像+200萬畫素微距鏡頭，前置鏡頭為則是開孔設計的3200萬畫素鏡頭，系統則為基於Android11開發的ColorOS 11.1平台。

OPPO Reno5系列本次也將配合中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)以及台灣之星資費販售。

(時報資訊)