金門古寧頭戰役中向中共解放軍開第一砲的國軍英雄熊震球去年12月逝世，享耆壽九十歲。蔡英文總統今天前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令。（總統府提供）

金門古寧頭戰役中向中共解放軍開第一砲的國軍英雄熊震球去年12月逝世，享耆壽九十歲。蔡英文總統今天前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令，她說，當年國軍成功把金門守了下來，這也是我們中華民國國軍的使命和氣魄，並承諾，一定會和全體的國軍官兵，共同為守護台海和平穩定而努力。

1949年10月爆發古寧頭戰役，熊震球擔任戰車三團第一營第三連編號66戰車的發射手，在25日凌晨發現共軍來犯，當機立斷擊發第一發砲彈，並成功擊中共軍的彈藥指揮船，霎時成為一團火球，被國軍視為贏得戰役的重要關鍵。

蔡英文總統今天前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令，表彰熊震球守護國家的犧牲與奉獻，由熊震球長子熊鼎代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。包括前總統馬英九、國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、陸軍司令陳寶餘等也出席。

蔡英文感謝熊震球在軍旅生涯中，為守護國家所做的犧牲和奉獻。她說，熊老先生是守護國家安全的英雄，回顧1949年古寧頭戰役的勝利，是守護台海安全很重要的關鍵，「而熊老先生打出的第一擊，則是為勝利取得先機的關鍵」。

她引用熊震球曾經說的話，「這一戰不能輸，輸了家就沒了」指出，這代表著臺澎金馬有同島一命的重要性。所以，即使面對數量眾多的敵人，國軍不是選擇棄守，反而更加奮勇向前，成功把金門守了下來，為台海和平穩定打下了基礎。

她說，這也是我們中華民國國軍的使命和氣魄，不論前面有什麼樣艱難的挑戰，只要國家需要國軍，國軍就會挺身而出，過去、現在是這樣，未來也會是這樣。她也向在天上的熊震球承諾，身為三軍統帥，一定會和全體的國軍官兵，共同為守護台海和平穩定而努力。

(中時 )