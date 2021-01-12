桃園市平鎮警分局三樓員警待勤室12日中午舉辦竣工啟用典禮，期望藉由這次的改建，帶給員警更舒適的待勤環境，未來能夠提供更好的服務。
平鎮警分局長李建民表示，平鎮警分局自83年落成啓用至今，三樓的員警待勤室在這27個年頭裡，已服務了數百位員警，許多設施也因老舊而不堪使用，雖然待勤室已失去了以往風華的光彩，但感情的空間不會改變，今天在桃園市議員楊家俍及市議員劉仁照的撥款協助下，重新整建再次給了待勤室新的活力與生命，而這就是溫暖，也是無法言喻的幸福。
平鎮警分局員警新式待勤室於12日落成啟用，由桃園市議員楊家俍、市議員劉仁照、警察局長陳國進、平鎮警友辦事處主任葉雲宙、觀音根滿慈善基金會董事長劉建三及分局長李建民共同揭牌啟用。
平鎮警分局員警待勤室已使用27年，待勤室內廁所管線及室內牆面，均年久失修，經過3個月的整建，如今員警待勤室完工，員警們更能全心投入工作，發揮專業與熱忱，持續在轄區治安、交通及為民服務上全力以赴。
(中時 )
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