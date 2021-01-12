彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程，從拍板定案至今已經4年，隨著每年營建成本增加，導致無廠商願意承包，一共流標4次，去年5度開標，終於招標成功，12日舉行動土儀式，法務部長蔡清祥也現身會場，他表示彰化地檢署是他初任檢察官的地方，今天百感交集，相當感動。
蔡清祥表示，他1983年初任檢察官時，就是分發到彰化地檢署，當時只有8位檢察官，現在將近百位，感謝縣府、內政部、國發會等單位支持，讓我們所有檢察官同仁，有一個良好優質的辦公環境，也希望廠商能夠如期如質完工，提供優質的偵查品質及洽公環境。
彰化縣長王惠美說，自她擔任立法委員期間，就開始推動彰化地檢署遷建計畫，很高興在她擔任現場期間，能參與動土，縣府團隊會給予最大支持，盼能早日完工啟用，未來結合演藝廳，地方法院等，共創南彰司法園區的新風貌；中山路舊有地檢署土地，將由員林公所收回規劃運用。
彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，新設地檢署基地位址在員林大道旁，地下2層地上8層，執行署則是地下1層地上4層，總樓板面積為3萬9889平方公尺，計畫經費達18.14億元，融合八堡圳自然景觀，並導入智慧綠建築設計，相信能屏除過往冷衙門的刻板印象，讓地檢署變成充滿人性溫暖的洽公場域。
(中時 )
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